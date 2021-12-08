Нанкин, Китай, , 03:48 — REGNUM Последняя фаза первого в Китае проекта морской ветроэнергетики с иностранными инвестициями стартовала с подачи электроэнергии в море у города Дунтай провинции Цзянсу на востоке страны, сообщает агентство Синьхуа.

Ветровая турбина

Последняя фаза проекта, расположенная примерно в 37 км от побережья, имеет установленную мощность 200 МВт и 50 ветряных турбин, по данным компании Guohua Energy Investment Co., Ltd., находящейся под управлением China Energy Investment Corporation (China Energy).

Проект с общим объемом инвестиций в 8 млрд юаней (около $1,3 млрд) был совместно разработан China Energy и французским энергетическим гигантом EDF Group. EDF Group инвестировала более $160 млн в дунтайский проект, что является крупнейшей инвестицей компании на рынке неядерной энергетики Китая.

Проект состоит из двух этапов, и первый из них с установленной мощностью 300 МВт был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Ожидается, что проект будет вырабатывать 1,39 млрд кВт/ч электроэнергии в год, избегая при этом сжигания примерно 441 900 тонн стандартного угля, что позволит сократить выбросы 937 500 тонн двуокиси углерода и 1700 тонн двуокиси серы. Цзянсу на восточном побережье Китая активно развивает экологически чистую энергетику, включая энергию ветра и фотоэлектрическую энергию.