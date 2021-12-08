Кемерово, 8 декабря, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Тело ещё одного погибшего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе подняли на поверхность спасатели. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

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Отделениями военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ) МЧС России поднято на поверхность из шахты «Листвяжная» тело ещё одного человека. Спасатели продолжают поиски последнего погибшего.

Также сообщается, что спасатели в круглосуточном режиме проводят ревизию оборудования участкового водоотлива, восстанавливают вентиляционные сооружения и системы аэрогазового контроля в шахте. В одной смене задействованы четыре отделения ВГСЧ и члены вспомогательной горноспасательной команды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области были извлечены горноспасателями 13 тел погибших.