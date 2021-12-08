Пекин, 8 декабря 2021, 03:42 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), на сегодняшний день страна вырастила 4762 так называемых «маленьких гигантов» среди предприятий национального уровня, сообщает агентство Синьхуа.
«Маленькие гиганты» — это небольшие предприятия, которые все еще находятся на ранней стадии развития и сосредоточены на новых поколениях информационных технологий, производстве высокотехнологичного оборудования, новой энергии, новых материалах, биомедицине и других областях высокого класса.
Операционные доходы и общая прибыль таких «гигантов» соответственно выросли на 31,6% и 67,9% за первые девять месяцев этого года, сообщил на пресс-брифинге замминисра MIIT Сюй Сяолань.
Такие предприятия обладают сильным инновационным потенциалом и устойчивостью, сказал Сюй, добавив, что большинство из них работают в базовых отраслях промышленности и инвестировали более 10 млн юаней (около $1,56 млн) в исследования и разработки.
Официальный представитель Народного банка Китая Цзоу Лань, заявил на брифинге, что страна также увеличила финансовую поддержку малых и средних предприятий, в том числе «маленьких гигантов», которые сосредоточены на специализации, совершенствовании, уникальности и инновациях.
К концу октября этого года более 70% таких предприятий смогли получить кредиты, и их средний остаток по кредитам составил 75,26 млн юаней. По словам Сюя, MIIT будет полностью поддерживать малые и средние предприятия в преодолении трудностей и продвижении инновационного развития.