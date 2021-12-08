Пекин, 8 декабря, 2021, 03:42 — ИА Регнум. По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), на сегодняшний день страна вырастила 4762 так называемых «маленьких гигантов» среди предприятий национального уровня, сообщает агентство Синьхуа.

Pulux11 Центр информационных технологий «Умный город» на ВДНХ

«Маленькие гиганты» — это небольшие предприятия, которые все еще находятся на ранней стадии развития и сосредоточены на новых поколениях информационных технологий, производстве высокотехнологичного оборудования, новой энергии, новых материалах, биомедицине и других областях высокого класса.

Операционные доходы и общая прибыль таких «гигантов» соответственно выросли на 31,6% и 67,9% за первые девять месяцев этого года, сообщил на пресс-брифинге замминисра MIIT Сюй Сяолань.

Такие предприятия обладают сильным инновационным потенциалом и устойчивостью, сказал Сюй, добавив, что большинство из них работают в базовых отраслях промышленности и инвестировали более 10 млн юаней (около $1,56 млн) в исследования и разработки.

Официальный представитель Народного банка Китая Цзоу Лань, заявил на брифинге, что страна также увеличила финансовую поддержку малых и средних предприятий, в том числе «маленьких гигантов», которые сосредоточены на специализации, совершенствовании, уникальности и инновациях.

К концу октября этого года более 70% таких предприятий смогли получить кредиты, и их средний остаток по кредитам составил 75,26 млн юаней. По словам Сюя, MIIT будет полностью поддерживать малые и средние предприятия в преодолении трудностей и продвижении инновационного развития.