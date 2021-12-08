Москва, , 03:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден выразили удовлетворение выполнением достигнутых ранее договорённостей по обмену мнениями в вопросах борьбы с киберпреступностью. Об этом 7 декабря сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Информационная безопасность Tumisu

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Вопрос обеспечения информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью стал одним из основных на встрече президентов России и США, которая состоялась 7 декабря в формате видеоконференции.

Ушаков отметил, что лидеры двух стран «прошлись по тем параметрам, которые реализуются» по достигнутым в Женеве договорённостям. С июня 2021 года была создана специальная диалоговая площадка, в рамках которой уже состоялось пять заседаний.

«Продвижение налицо. Выражена готовность к продолжению такого практического взаимодействия», — сказал помощник президента России.

Он добавил, что к улучшению взаимодействия в сфере кибербезопасности сегодня готовы и Россия, и США.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин и Джо Байден выразили готовность продолжать взаимодействие России и США в вопросе борьбы с киберпреступностью.

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