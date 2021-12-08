Белгород, , 03:43 — REGNUM Арбитраж Белгородской области 18 января 2022 года планирует рассмотреть иск прокуратуры региона к ЗАО «Рыбхоз «Борисовский» и администрации Борисовского района. В основе спора лежит передача в аренду земельного участка с водным объектом на нём. Зампрокурора области пытается истребовать имущество из чужого незаконного владения, передаёт ИА REGNUM.

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Прокурор потребовал признать недействительным в силу ничтожности договор аренды участка от июня 2012 года, который был заключён между администрацией и ЗАО. Помимо этого, истец истребует «из чужого незаконного владения ЗАО «Рыбхоз «Борисовский» в пользу Российской Федерации» водный объект с участком общей площадью 2 753 500 кв.м. Спорный надел расположен в п. Борисовка одноимённого района. От управления Росреестра требуют аннулировать запись о праве аренды.

По данным публичной кадастровой карты, спорный участок предназначен для выращивания рыбы, его кадастровая стоимость — 53 599 380,68 рубля.

Напомним, иск был подан 30 ноября 2021 года. Позднее дело приняла судья Назина, назначив первое заседание на январь. Третьими лицами в споре участвуют МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях, отдел водных ресурсов Донского бассейнового водного управления по Белгородской области и управление Росреестра.