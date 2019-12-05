Константин Зырянов: "Зенит" завоюет какие-то медали"
Москва, 27 сентября, 2007, 13:32 — ИА Регнум. В преддверии матча с московским
По словам Зырянова, встреча с ЦСКА навряд ли станет решающей в свете чемпионства. "У нас были недавно три игры, и все они были решающими. Следовательно, следующие встречи также будут таковыми", - сказал он в интервью радиостанции "Маяк".
Отвечая на вопрос, кто будет в тройке призеров чемпионата, Зырянов сказал: "Думаю, "Зенит" завоюет какие-то медали. Так что посмотрим".
Напомним, что поединок "Зенит" - ЦСКА пройдет 29 сентября на стадионе "Петровский".