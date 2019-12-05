Москва, 27 сентября, 2007, 13:32 — ИА Регнум. В преддверии матча с московским ЦСКА , который будет центральным в 25-м туре чемпионата России по футболу, полузащитник лидера первенства - петербургского " Зенита " Константин Зырянов заявил, что разделяет мнение своего одноклубника Андрея Аршавина , сказавшего, что никакой эйфории в Санкт-Петербурге по поводу того, что "Зенит" занимает первое место, нет.

По словам Зырянова, встреча с ЦСКА навряд ли станет решающей в свете чемпионства. "У нас были недавно три игры, и все они были решающими. Следовательно, следующие встречи также будут таковыми", - сказал он в интервью радиостанции "Маяк".

Отвечая на вопрос, кто будет в тройке призеров чемпионата, Зырянов сказал: "Думаю, "Зенит" завоюет какие-то медали. Так что посмотрим".

Напомним, что поединок "Зенит" - ЦСКА пройдет 29 сентября на стадионе "Петровский".