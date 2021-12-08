Пекин, 8 декабря, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Сильная экономика Китая привлекает больший приток иностранных инвестиций и иностранных талантов в страну, сказала главный экономист банка Heng Seng Bank (Китай) Дэн Ван, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Главной привлекательностью Китая для иностранных инвестиций являются его высокие экономические показатели. Нет никаких сомнений в том, что рост его ВВП превысит официальный целевой показатель в более чем 6% в этом году. Мы ожидаем, что годовой рост может превысить 8%», — написала Ван в недавней статье, опубликованной в Financial Times, отметив, что показатели Китая резко контрастируют с остальной мировой экономикой.

Статистика показывает, что иностранные инвестиции не покинули Китай, и, по словам Ван, политика Китая по открытию своего внутреннего рынка также не изменилась.

Глобальные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сократились в 2020 году, но ПИИ Китая продолжали расти. В 2020 году ПИИ Китая составили более одной пятой от общего мирового объема, удвоив свою долю до пандемии, и эта тенденция сохранится в этом году, сказала она.

Опасения по поводу будущего роста Китая в основном связаны с замедлением роста в секторе недвижимости. Однако инвестиции в производство частично компенсируют последствия, сказала Ван.

ВВП Китая вырос на 4,9% в годовом исчислении в третьем квартале, что медленнее, чем его рост на 18,3% в первом квартале и на 7,9% во втором квартале. В первые три квартала в стране был отмечен рост ВВП на 9,8%, что значительно превышает ее годовой целевой показатель роста более на уровне 6%, свидетельствуют официальные данные.