Лхаса, Китай, 8 декабря, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Тибетского автономного района на юго-западе Китая выросла на 130% в годовом исчислении за первые 10 месяцев 2021 года, сообщили в местной таможне, передает агентство Синьхуа.

Göran Höglund (Kartläsarn) Лхаса. Тибет

Импорт и экспорт Тибета за этот период составили около 3,34 млрд юаней (около $523 млн), говорится в заявлении таможни столицы региона города Лхасы. Этот рост превысил рост на 124,1% за первые три квартала года.

Совокупный экспорт вырос на 88,9% до 1,68 млрд юаней по сравнению с предыдущим годом, в то время как импорт увеличился втрое до 1,65 млрд юаней при скромном профиците торгового баланса в 30 млн юаней.

В первые 10 месяцев частные предприятия были основными двигателями устойчивого роста торговли с общей стоимостью торговли 1,9 млрд юаней, в то время как государственные компании импортировали и экспортировали на общую сумму около 1,4 млрд юаней.

По данным таможни, регион вел торговлю с 59 странами и регионами по всему миру в тот период, причем Непал и Германия стали его основными торговыми партнерами.