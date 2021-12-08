Донецк, , 03:21 — REGNUM Донецкая и Луганская Народные Республики намерены добиваться на заседании контактной группы по ситуации в Донбассе подписания договоренностей с Киевом о перемирии, которые должно привести к прекращению обстрелов, заявил представитель Донецка в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров, сообщает Донецкое агентство новостей.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша задача — согласовать и подписать в контактной группе содержательный документ, который будет впоследствии обнародован для широкой общественности и поспособствует прекращению обстрелов на практике, а не в декларациях», — заявил он.

Никоноров добавил, что ДНР и ЛНР не видят смысла в подписании очередного декларативного документа, который только заявляет о необходимости прекращения огня, однако не предусматривает ответственность для нарушителей. Также республики Донбасса намерены регламентировать координационный механизм по наблюдению за режимом перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Народной милиции ДНР заявила о стягивании Киевом танков к границам республик в Донбассе. По ее данным, на железнодорожной станции в Красноармейске замечены 30 танков ВСУ. Также в Донецке обвинили украинских боевиков в минировании местности, что запрещено Женевской конвенцией.

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