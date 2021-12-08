Москва, 8 декабря 2021, 03:22 — REGNUM Создатель первой зарегистрированной вакцины от «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») — ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России» объявил многомиллионный аукцион. В рамках него будет выбран исполнитель, который должен организовать и провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP в возрастной группе от 18 до 55 лет. Победителя определят 14 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Цитата из видео. kremlin.ru

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Максимальная цена контракта — 141 629 127 рублей. Работу победитель должен завершить до 20 декабря 2022 года.

В документации уточняется, что всего необходимо 360 добровольцев на первую фазу и 560 — на вторую. В составе стоимости указана оплата «труда» добровольцев — по 10 тыс. рублей.

По результатам исследования планируется подготовить пакет документов для предоставления их в Минздрав РФ — для оформления регистрационного удостоверения.

Напомним, глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург входит в число авторов вакцины «Спутник V». За первый год пандемии он нарастил свои доходы с 7,7 до 18,3 млн рублей. Рост декларируемого дохода произошёл и у другого участника авторского коллектива — заместителя главы Центра Гамалеи Дениса Логунова (до 37 млн рублей).

Гинцбург ранее заявил, что нужно быстрее вводить QR-коды и «с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных».

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