Балтийск, Калининградская область, , 03:05 — REGNUM Корвет «Стойкий» в ходе учений на морском полигоне Балтийского флота (БФ) нанёс успешный ракетный удар по мишени, имитирующей боевой корабль условного противника. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Корвет «Стойкий» проекта 20380 Nordsy.spb.ru

пресс-служба ЗВО «Ракетная стрельба выполнялась с использованием главного ударного оружия корвета — противокорабельного ракетного комплекса «Уран». Кроме того, экипаж корвета отработал учения по противовоздушной обороне корабля в море с применением артиллерийского комплекса А-190».

Отмечается, что выполнение корветом боевых стрельб обеспечивали около десяти боевых кораблей и вспомогательных судов флота. Морской полигон, где проходили стрельбы, был временно закрыт для гражданских судов и самолётов.

После выполнения основной задачи на корвете прошли дополнительные корабельные учения, в том числе по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.

Как сообщало ИА REGNUM, к проведению морской фазы совместных учений «Мост дружбы — 2021» приступили в Средиземном море экипажи кораблей Черноморского флота ВМФ России и Военно-морских сил Египет.

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