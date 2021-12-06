Москва, 7 октября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что известная исполнительница Земфира завершила свою концертную деятельность в России, не соответствует действительности. Об этом, как передает Life.ru, сообщила сама певица через страничку своего фотографа в социальные сети Instagram.

pleasureup Земфира

«Утвердили концерт — счастье, он мне уже снился, в смысле огрехи, но сейчас все хорошо, — написала Земфира. — Думаю 14 октября вы испытаете культурный шок, но если этого не случится, я не пострадаю. 13-го буду у Урганта. Играть концерты буду!»

При этом певица добавила, что сотрудники СМИ не правильно поняли ее, так как уходить со сцены она не собирается.

Читайте также: Земфира даст единственный концерт в РФ перед гастролями за рубежом

Читайте также: Рената Литвинова поздравила Земфиру с 40-летием