Москва, 8 декабря, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы при проверке ООО «Яндекс», принадлежащего нидерландским фирмам, обнаружил нарушение закона о квотировании рабочих мест для инвалидов и молодёжи. Материалы дела отправлены в административную комиссию по делам об административных правонарушениях префектуры ЦАО города Москвы, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр проверок».

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Департамент провёл проверку в ноябре 2021 года. В результате было обнаружено «невыполнение требований закона города Москвы от 22.12.2004 года № 90 «О квотировании рабочих мест» в части трудоустройства инвалидов и молодёжи». ООО «Яндекс» обязали обеспечить выполнение закона.

Напомним, претензии к компаниям из дивизиона «Яндекса», чьи корни уходят в офшоры, есть у многих надзорных инстанций. Так управление Роспотребнадзора по Тверской области выписало более десятка постановлений, которые ООО «Яндекс.Такси» пытается обжаловать. Помимо этого, ФАС возбудила антимонопольное расследование в отношении ООО «Яндекс».

В ноябре 2021 года компании из дивизиона 15 раз фигурировали во ФГИС как объекты проверок Трудовой инспекции Москвы. В декабре также уже числятся пять проверок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бенефициаром IT-группы называют олигарха с паспортом Мальты Аркадия Воложа и членов его семьи (семейный траст).

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