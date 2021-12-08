Женева, Швейцария, , 02:51 — REGNUM Случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксированы в 57 странах, 7 декабря сообщила на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В заявлении отмечается, что в странах на юге Африке стремительно растет число подтверждаемых за сутки фактов инфицирования SARS-CoV-2. Однако в ВОЗ подчеркнули, что несмотря на отсутствие информации о причинах такого всплеска, можно предположить, что ситуация вызвана распространением штамма «Омикрон», а также увеличением числа тестов в регионе из-за появления указанной разновидности коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря руководитель национального высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил, что в стране зарегистрированы в общей сложности 11 носителей штамма «Омикрон».

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