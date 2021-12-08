Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует обсудить с будущим канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию с «Северным потоком-2» и Украиной. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила 7 декабря в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях о российско-американских отношениях.

Олаф Шольц Олаф Косинский

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Отвечая на вопрос о том, могут ли европейские союзники США в большей степени солидаризоваться с позицией Вашингтона по вопросу «СП-2» в ситуации заявлений о возможной конфронтации между Россией и Украиной, Нуланд сказала, что скоро будет получено «более полное представление относительно этого».

Виктория Нуланд «У президента сегодня, может быть, прямо сейчас, есть первая возможность поговорить с Олафом Шольцем… как с канцлером».

Она также подчеркнула, что с Шольцем «уже говорили» на эту тему, когда он был министром финансов.

Виктория Нуланд «Я не сомневаюсь, что он осознаёт серьезность ситуации, с которой мы столкнулись».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в ходе телефонного звонка рассказал лидерам европейских стран-союзников Вашингтона о деталях своей беседы с президентом России Владимиром Путиным.

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