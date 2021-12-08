Вашингтон, , 02:39 — REGNUM Сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services, которым владеет американская компания Amazon, спровоцировал неполадки на других интернет-площадках, включая соцсети Facebook и Tinder, а также стриминговые сервисы Disney и Netflix. Об этом 7 декабря сообщил сайт Downdetector, который специализируется на активности популярных онлайн-ресурсов.

Интернет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На проблемы с указанными сервисами пожаловались пользователи из США, Великобритании, Индии, России и ряда других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в работе социальной сети Instagram был зафиксирован сбой в нескольких странах мира. Большая часть обращений поступила от жителей России, Белоруссии и Украины.

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