Вашингтон, 8 декабря, 2021, 02:39 — ИА Регнум. Сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services, которым владеет американская компания Amazon, спровоцировал неполадки на других интернет-площадках, включая соцсети Facebook и Tinder, а также стриминговые сервисы Disney и Netflix. Об этом 7 декабря сообщил сайт Downdetector, который специализируется на активности популярных онлайн-ресурсов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

На проблемы с указанными сервисами пожаловались пользователи из США, Великобритании, Индии, России и ряда других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в работе социальной сети Instagram был зафиксирован сбой в нескольких странах мира. Большая часть обращений поступила от жителей России, Белоруссии и Украины.