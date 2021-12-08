Mitski представила третий сингл из нового альбома
Вашингтон, 8 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Японско-американская инди-рок исполнительница Mitski выпустила очередную песню из своего грядущего студийного альбома «Laurel Hell». Его третьим превью стал сингл «Heat Lightning», информирует портал The Line Of Best Fit.
«Laurel Hell» станет первой полноформатной работой исполнительница с момента выхода в 2018 году пластинки «Be the Cowboy». Альбом также станет пятым в дискографии Mitski. Ранее к нему были выпущены синглы «The Only Heartbreaker» и «Working for the Knife».
Об альбоме Mitski говорит: «Мне просто нужны были песни, которые помогли бы мне простить других и саму себя. Во многом мне нужно было создать это пространство для себя, когда я погрязла в серости». Альбом «Laurel Hell» выйдет 4 февраля 2022 года на лейбле Dead Oceans.