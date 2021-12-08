Москва, 8 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Предприниматели Москвы определят приоритетные зарубежные бизнес-миссии и выставки, с участием в которых в 2022 году им помогут городские власти. Об этом 8 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

rawpixel Бизнес-анализ

Голосование за то или иное мероприятие, для участия в котором предприниматели смогут рассчитывать на поддержку началось на портале Московского экспортного центра. Отмечать наиболее полезные мероприятия и предлагать свои идеи можно будет на протяжении декабря 2021 года.

«Продвижение на международных мероприятиях — один из наиболее востребованных инструментов поддержки у экспортеров. За последние пять лет 1,3 тысячи столичных компаний при поддержке города представили свою продукцию более чем на 70 выставках по всему миру. Традиционно предприниматели сами определяют, какие бизнес-миссии и выставки войдут в план на следующий год. До конца месяца у них есть возможность проголосовать за события из 13 перспективных отраслей, среди которых ИТ-сфера, кино и анимация, промышленность, электроника и другие», — сказала Сергунина.