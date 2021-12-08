Брюссель, , 02:17 — REGNUM Прошлогодние президентские выборы в Белоруссии не были честными и не соответствовали международным стандартам, поэтому Брюссель отказался признавать экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую президентом страны. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Петер Стано Eeas.europa.eu

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«Мы не признаем и Светлану Тихановскую в качестве президента, мы с ней проводим дискуссии, но не считаем президентом, потому что в стране не было свободных и честных выборов», — цитирует «Лента.ру» заявление Стано.

Он же ранее указал на условия, при которых Александр Лукашенко сможет быть признан легитимным президентом Белоруссии — победа на свободных и честных выборах.

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