Минск, , 02:13 — REGNUM «Белорусские и российские авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали свое высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи», — сообщила 7 декабря пресс-служба министерства обороны Белоруссии на своём официальном сайте.

Су-30СМ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Поводом стал очередной облёт белорусской границы лётчиками России и Белоруссии. В кратком официальном сообщении белорусского министерства об этом сказано одним предложением: «Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь».

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