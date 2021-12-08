Мадрид, , 02:12 — REGNUM 7 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч заключительного шестого тура Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 «Реал» — «Интер». Основное время матча завершилось со счетом 2:0 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на семнадцатой минуте встречи забил центральный полузащитник сборной Германии Тони Кроос после передачи Родриго — 1:0. На 79-й минуте вышедший на замену Марко Асенсио удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Единственную красную карточку на экваторе второго тайма получил полузащитник «нерадзурри» и сборной Италии по футболу Николо Барелла. На матче работала немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Составы команд:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос (Вальверде, 78'), Модрич, Каземиро (Камавинга, 71'), Винисиус (Азар, 81'), Родриго (Асенсио, 78'), Йович (Диас, 78').

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриниар, Бастони, Думфрис (Димарко, 46'), Барелла, Брозович (Видаль, 60'), Чалханоглу (Весино, 60'), Перишич, Джеко (Санчес, 60'), Мартинес (Гальярдини, 66').

Статистика матча («Реал"/ «Интер»)

Удары 16/18

Удары в створ 5/3

Владение 49%/51%

Угловые 5/7

Нарушения 5/10

«Реал», одержав пятую победу и набрав пятнадцать очков, остался на первой строчке в турнирной таблице группы D. «Интер» с десятью очками расположился позицией ниже.