Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Детали своей беседы с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в рамках российско-американского саммита 7 декабря, сообщил президент США Джо Байден лидерам европейских стран-союзников Вашингтона в ходе телефонного звонка. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Соединенных Штатов и его собеседники подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также они сошлись во мнении, что Россия должна «снизить напряженность и участвовать в дипломатии». Кроме того, лидеры США и европейских стран договорились, что для выработки скоординированного и всеобъемлющего подхода их представители продолжат тесное взаимодействие, включая осуществление консультаций с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Джо Байден, в ходе переговоров с Владимиром Путиным в формате видеоконференции, выразил сожаление, что не смог пообщаться с президентом России на саммите G20, который проходил в конце октября в Риме.

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