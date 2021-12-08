Минск, , 01:50 — REGNUM «Что касается отношений с родной Сербией, я думаю, проблем практически нет», — констатировал 7 декабря Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце почётного консула Белоруссии в Белграде, председателя группы дружбы с Белоруссией в сербском парламенте Драгомира Карича.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из братьев Каричей, чей строительный бизнес в Белоруссии активно развивался при личном участии Лукашенко, в ходе переговоров заявил, что считает руководителя постсоветской республики своим президентом («Могу сказать — мой»). Прибывший из Белграда гость также заверил, что сдача объектов бизнес-империей Каричей в Белоруссии идёт с опережением сроков. Однако председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев его поправил — «по отдельным объектам» есть вопросы.

Пресс-служба белорусского лидера не пояснила, по какой причине братья Каричи спешно покинули Белоруссию и теперь один из них внезапно прилетел в Минск. Также нет пояснений, почему Лукашенко стал обсуждать президента России с одним из братьев Каричей.

Согласно сообщению пресс-службы президента Белоруссии, Лукашенко поведал, что президент Сербии Александр Вучич недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным. «Своих надежных людей он с удовольствием приветствует. У нас очень часто о нем, о Сербии идут разговоры», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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«Должен Вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто — Сербия. Всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Очень часто мы обсуждаем проблемы, которые у вас существуют, и настроены на очень хорошее сотрудничество», — сообщил он Каричу.

В свою очередь Карич, обращаясь к Лукашенко, сказал: «Хочу Вам передать прежде всего пожелания здоровья от своей большой семьи. За мужество, за то, что Вы делаете для своего народа. Это не только для вашего народа — это делаете для международного права и других государств».

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