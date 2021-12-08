Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Вопрос об эвакуации сотрудников посольства США в Киеве не рассматривается администрацией Белого дома. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба американского диппредставительства в Twitter.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Поясняется, что у посольства есть план на случай серьёзного ухудшения обстановки в стране. Такое планирование действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации является стандартным для диппредставительств.

Напомним, телеканал CNN, со ссылкой на неназванные источники, сообщил о подготовке эвакуации Белым домом американских граждан и сотрудников диппредставительств, находящихся на Украине, на случай вторжения со стороны России. Речь шла о масштабной операции по вывозу американских граждан в случае дестабилизации обстановки на Украине.

Утверждения о возможном военном вторжении России на Украину звучат в последние несколько дней на Западе с нарастающей силой. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такую информацию безосновательным нагнетанием напряжённости, отметив, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с американским президентом Джозефом Байденом заявил о заинтересованности России в серьёзных гарантиях, исключающих расширение блока НАТО на восток.

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