8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:02 — REGNUM Информация, согласно которой президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 декабря в социальной сети Facebook.

Абрам Архипов. Прачки (фрагмент). Конец 1890-х

«Ну всё, закажу «бизнес-джет», сниму эскортницу и полечу на Мальдивы! Гулять так гулять! Что я хуже какого-то Дерипаски?!» — задаётся вопросом Dmitriy T.

Многие пользователи пришли к выводу, что пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по карманам российских граждан и особенно по тем, чьи доходы напрямую зависят от минимального размера оплаты труда.

«В условиях пандемии это должно стать хорошей основой для выравнивания ситуации с доходами у граждан», — поделился своим мнение Андрей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что российское правительство не только про пенсионеров не забывает, но и про тех, кто не может найти для себя высокооплачиваемую работу в России.

«Кроме пенсий, решаются и другие проблемы. Не забывайте, какая сейчас ситуация. Скорее бы всё стабилизировалось и нам бы прибавили пенсию достойно, нынешняя ситуация ужасает», — написала Неда Н.

Пенсионерка в магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что российские власти слабо представляют, что такое тринадцать с половиной тысяч рублей в условиях роста цен на всё в России.

«И ни в чём себе не отказывайте. Я перефразировала старую поговорку: «Чтобы ты лечился на одно ОМС». Осталось добавить: «Чтобы ты жил на один МРОТ». Откуда берутся такие феерические суммы? Кто-нибудь пробовал на них реально выжить, хотя бы для эксперимента? Отфонарный метод — наше всё. Это ведь реальный показатель, который буржуи, пардон, бизнес платит легально. А сверху иногда и не платят. Вот и крутись на эти 13 тысяч», — пишет Ольга Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия до сих пор очень сильно отстаёт от западных стран в вопросе уровня доходов граждан.

«В Западной Европе в пять раз выше суммы выплат. В Восточной Европе в три раза выше. Даже в Прибалтике в два раза выше, хотя тоже страны, по сути, бывшего Советского Союза. Почему президент подписывает такие суммы, будто бы это какое-то великое достижение? У нас одна инфляция за год эту прибавку съела», — отмечает Сергей Л.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что такое существенное увеличение минимального размера оплаты труда говорит только о том, что в России установилась тревожная ситуация с инфляцией и правительство пытается как-то компенсировать гражданам неконтролируемый рост цен на товары.

«Путин своим указом просто признал, что в стране произошёл инфляционный скачок, который целый год от нас скрывали. Цены взлетели до небес, а все ответственные органы делали вид, что всё под контролем, ничего страшного не происходит. Теперь глава государства повышает МРОТ на целую 1000 рублей, хотя и до этого правительство МРОТ немного приподнимало, но люди всё равно смотрят на эту цифру, как на издевательство», — написал Boris S.

Напомним, 6 декабря на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован документ, согласно которому президент России Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей.