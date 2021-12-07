Исламабад, 8 декабря, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Полицейского инспектора убили неизвестные боевики в провинции Хайбер Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает Синьхуа.

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По его данным, инцидент произошел в районе Баджаур, где проживают местные племена. Неизвестные вооруженные люди напали на сотрудника полиции в тот момент, когда он возвращался домой со службы. Погибшего полицейского доставили в ближайший госпиталь на процедуру вскрытия, сейчас по факту нападения ведется расследование. Пока ни одна из известных экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября один военнослужащий армии Пакистана погиб в результате нападения боевиков на блокпост.