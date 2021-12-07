Портленд, США, 8 декабря, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Вблизи побережья штата Орегон, расположенного на северо-западе США, 7 декабря были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 430 километрах к западу от небольшого городка Ньюпорт (округ Линкольн, примерно 10 тысяч жителей). Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, около побережья Чили зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6.