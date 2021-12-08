Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Масштабный сбой в работе онлайн-сервисов американской компании Amazon ощутили пользователи в Соединенных Штатах. Об этом 7 декабря сообщил портал Downdetector, который специализируется на наблюдении за популярными интернет-ресурсами.

Amazon Mike Mozart

Большая часть жалоб (74%) касалась проблем, связанных с использованием сайта. Еще 14% пользователей не смогли войти в свою учетную запись, а 13% — столкнулись с трудностями при работе с приложением.

Сбой распространился и на подразделение Amazon, оказывающее услуги в сфере облачных технологий — Amazon Web Services. Сообщения о неполадках поступили из США, Великобритании и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в США и еще нескольких странах мира зафиксировали перебои в работе сервиса Amazon Web Services.

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