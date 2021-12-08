Загреб, , 01:18 — REGNUM Первый в Хорватии летальный исход после прививки против коронавирусной инфекции был подтвержден Хорватским агентством лекарственных средств и медицинских товаров (HALMED). Об этом 7 декабря сообщило информационное агентство HINA со ссылкой фармрегулятор республики.

Вакцина AstraZeneca Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идет о смерти 33-летнего мужчины, который умер через 12 дней после прививки препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. У пациента развился тромбоз. В оценке случая, который произошел в конце февраля, также принимал участие Хорватский институт общественного здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Южной Корее скончался первый вакцинированный от COVID-19 подросток. Он умер спустя 75 дней после прививки.

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