Нью-Йорк, США, , 01:17 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 декабря ростом, продолжая восстановление после серьёзной просадки на прошлой недели. Больше других прибавил Nasdaq.

Рост фондового рынка Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 492,40 пункта (1,40%), до уровня 35 719,43 пункта. S&P 500 подорожал на 95,08 пункта (2,07%), до уровня 4686,75 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 461,76 пункта (3,03%), до уровня 15 686,92 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,32 (3,34%), до уровня $71,81 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 декабря ростом, частично компенсируя потери прошлой недели.

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