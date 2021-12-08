Москва, , 01:13 — REGNUM На востоке Москве задержали начальника уголовного розыска ОВД по району Гольяново. Об этом 8 декабря сообщает «Рен-ТВ».

По данным СМИ, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Телеканал уточнил, что некий мужчина передал 3 млн рублей посреднику, в результате начальника уголовного розыска временно отстранили от работы.

По данным ТГ-канала Baza, начальник уголовного розыска пытался получить 3 млн рублей за то, чтобы не возбуждать дело по статье «Подделка документов».