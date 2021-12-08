Бразилиа, , 00:58 — REGNUM Обязательные пять дней на карантине будут требовать в случае отсутствия прививки от приезжающих в страну власти Бразилии. Об этом 7 декабря сообщил Журналистам в ходе пресс-конференции глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Кейрога пояснил, что пока неизвестно, насколько серьёзно штамм коронавируса «Омикрон» увеличит нагрузку на систему здравоохранения Бразилии. До тех пор, пока ситуация не прояснится, всех въезжающие без вакцинации будут оправляться на пятидневный карантин.

После окончания карантина турист будут обязан сдать тест на коронавирус и, в случае отрицательного результата, «насладиться всеми красотами Бразилии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии вакцинировали 75% населения.

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