Москва, , 00:53 — REGNUM Киев пытается притеснять русский язык на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Белого дома Джо Байдена в ходе российско-американского саммита, который прошел 7 декабря в формате видеоконференции. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге по итогам беседы.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, Путин упомянул об украинских законопроектах, которые усиливают давление на русский язык. Кроме того, президент России указал на милитаризацию Киева, а также на подъем на Украине агрессивных националистических настроений, что активно поддерживают западные страны, в том числе и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле распространили информацию о том, что Владимир Путин заявил в ходе переговоров с Джо Байденом о срыве Киевом Минских соглашений и эскалации украинской стороной конфликта в Донбассе.

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