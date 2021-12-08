Додома, , 00:50 — REGNUM Не менее четырех человек погибли в результате обрушения здания на окраине города Дар-эс-Салаам в Танзании, заявил глава полиции района Убунго Кхери Джеймс агентству Синьхуа.

Танзания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, две женщины погибли, когда строящееся здание обрушилось на два расположенных рядом дома.

«Твое мужчин, занимавшиеся строительством здания, также погибли после обрушения», — добавил он.

Также в результате инцидента пострадали 17 человек. Некоторые из них госпитализированы в критическом состоянии. По словам Джеймса, среди пострадавших были жителя окрестных домов и сотрудники подрядных организаций. Пока причина обрушения здания неизвестна, ведется расследование.