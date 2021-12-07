Додома, 8 декабря, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибли в результате обрушения здания на окраине города Дар-эс-Салаам в Танзании, заявил глава полиции района Убунго Кхери Джеймс агентству Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Танзания

По его словам, две женщины погибли, когда строящееся здание обрушилось на два расположенных рядом дома.

«Твое мужчин, занимавшиеся строительством здания, также погибли после обрушения», — добавил он.

Также в результате инцидента пострадали 17 человек. Некоторые из них госпитализированы в критическом состоянии. По словам Джеймса, среди пострадавших были жителя окрестных домов и сотрудники подрядных организаций. Пока причина обрушения здания неизвестна, ведется расследование.