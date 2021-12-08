Тбилиси, , 01:56 — REGNUM Адвокат Михаила Саакашвили и по совместительству глава оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия 7 декабря заявил о том, что грузинское правительство планирует убить бывшего президента, а затем устроить в стране государственный переворот, сообщает mtavari.tv.

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не больница для Саакашвили. Это тюрьма. Там невозможна его реабилитация. Это новый факт пыток для Саакашвили, продолжение психологических пыток. Он должен немедленно покинуть это заведение, и он вообще должен быть полностью удалён от пенитенциарной системы Грузии», — сказал Гварамия.

Гварамия обвинил грузинские власти и правящую партию «Грузинская мечта» в сознательной провокации. По его словам, правительство хочет убить Саакашвили, а затем создать в стране хаос и устроить таким способом государственный переворот.

«Задача «Грузинской мечты» состоит в том, чтобы убить эту страну посредством убийства Михаила Саакашвили и дестабилизировать эту страну, о чём Саакашвили говорил много раз. И я согласен с этим. Они убивают будущее, они убивают всё западное. Это самый сложный дестабилизирующий вызов, который закончится появлением в центре Тбилиси русских танков и русских группировок», — заявил Гварамия.

Напомним, что вечером 7 декабря Михаил Саакашвили объявил в знак протеста о своём отказе от всякого лечения.