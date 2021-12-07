Тбилиси, 8 декабря, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Адвокат Михаила Саакашвили и по совместительству глава оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия 7 декабря заявил о том, что грузинское правительство планирует убить бывшего президента, а затем устроить в стране государственный переворот, сообщает mtavari.tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

«Это не больница для Саакашвили. Это тюрьма. Там невозможна его реабилитация. Это новый факт пыток для Саакашвили, продолжение психологических пыток. Он должен немедленно покинуть это заведение, и он вообще должен быть полностью удалён от пенитенциарной системы Грузии», — сказал Гварамия.

Гварамия обвинил грузинские власти и правящую партию «Грузинская мечта» в сознательной провокации. По его словам, правительство хочет убить Саакашвили, а затем создать в стране хаос и устроить таким способом государственный переворот.

«Задача «Грузинской мечты» состоит в том, чтобы убить эту страну посредством убийства Михаила Саакашвили и дестабилизировать эту страну, о чём Саакашвили говорил много раз. И я согласен с этим. Они убивают будущее, они убивают всё западное. Это самый сложный дестабилизирующий вызов, который закончится появлением в центре Тбилиси русских танков и русских группировок», — заявил Гварамия.

Напомним, что вечером 7 декабря Михаил Саакашвили объявил в знак протеста о своём отказе от всякого лечения.