Москва, , 00:32 — REGNUM Готовность продолжать взаимодействие России и США в вопросе борьбы с киберпреступностью выразили российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе переговоров, которые проходили по видеосвязи в закрытом режиме. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Кремля.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

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Участники беседы обменялись мнениями по поводу информационной безопасности, а также отметили важность активно ведущегося диалога по указанной теме. В Кремле отметили, что взаимодействие Москвы и Вашингтона по противодействию киберпреступлениям охватит уголовно-процессуальное и оперативно-техническое направления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом распространил информацию о том, что Владимир Путин и Джо Байден обсудили вопрос стратегической стабильности в формате видеоконференции в рамках российско-американского саммита 7 декабря.

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