8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Ярослав Чингаев, Наталья Стрельцова, , 20:35 — REGNUM В Москве открыли сразу десять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. В запуске новых станций приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый участок БКЛ длиной более 20 км включает в себя станции: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

"Такой большой участок метро вводится впервые с 1935 года, — написал Собянин. — Новые станции метро сделали город ближе для миллионов людей. БКЛ готова уже на 70%», — отметил Собянин.

Участок БКЛ метро Москвы, движение по которому запустили, связан пересадками с семью другими линиями столичного метрополитена и двумя станциями Московских центральных диаметров (МЦД). С Большой кольцевой линии пересадки будут доступны на 44 различных направления, включая МЦК и МЦД. Об этом рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас со станций нового участка БКЛ можно пересесть на шесть линий и две станции МЦД. Седьмой переход — с «Новаторской» Большого кольца на одноименную станцию возводимой Троицкой линии — находится в стадии строительства», — рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Осталось достроить 9 станций, завершить строительство планируется к 2023 году. Длина нового кольца составит более 70 км, здесь расположится 31 станция. БКЛ может стать самым протяженным метрокольцом в мире. Для сравнения: у нынешнего «чемпиона» среди подземных колец — Второй кольцевой линии Пекинского метро — длина 57 км. Предполагается, что БКЛ на 30 процентов снизит нагрузку на действующие радиальные и кольцевую ветки.

«Каховская»

Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Оплата по биометрии. Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Карта «Тройка». Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Станция метро «Каховская» БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

"Зюзино»

Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На станции очень пыльно. Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

"Воронцовская»

Очередь за картой «Тройка». Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выход в город. Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Переход на станцию «Калужская». Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Переход на станцию «Калужская». Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Очень людно. Станция метро «Воронцовская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

"Новаторская»

Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Неправильное табло. Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Лифт в закрытый выход. Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

"Проспект Вернадского»

Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Часть платформы узкая. Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM На втором этаже переход на другую ветку. Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Переход на другую ветку. Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На переходе нет лифтов и подъемных механизмов. Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выход в город. Станция метро «Проспект Вернадского». БКЛ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мичуринский проспект»

Станция метро «Мичуринский проспект». БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Мичуринский проспект». БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Мичуринский проспект». БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Мичуринский проспект». БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Аминьевская»

Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Станция метро «Аминьевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Давыдково»

Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Давыдково» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Кунцевская»

Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Кунцевская» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Терехово»

Станция метро «Терехово» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станция метро «Терехово» БКЛ. Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM