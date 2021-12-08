Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Актриса Ребел Уилсон рассказала о негативной реакции менеджеров относительно её похудения. Об этом пишет издание TMZ.

Ребел Уилсон Скриншот с YouTube

По словам Уилсон, она решила худеть ради своего здоровья. Однако члены команды артистки выступили против этого и спросили, зачем ей это нужно. «Просто я зарабатывала миллионы долларов, будучи смешной толстой девочкой», — объяснила она реакцию менеджеров.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2020 года Ребел Уилсон достигла желаемого веса. Она похудела в общей сложности на 35 килограммов.

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