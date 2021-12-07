Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Министерство финансов США ввело санкции в отношении 15 физических лиц и организации Ирана, Сирии и Уганды. Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба американского ведомства.

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В американский санкционный список внесены, в частности, семь граждан Ирана и два исправительных учреждения, расположенных в иранских городах Захедан и Исфахан. Также под санкции попали двое военнослужащих ВВС Сирии и три сотрудника сирийской разведки, а также командующий военной разведки Уганды.

Как уточняется, санкции введены в отношении лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к «серьёзными нарушениями прав человека и репрессиям в отношении невинных гражданских лиц, политических оппонентов и мирных протестующих».