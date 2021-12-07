Нью-Йорк, США, , 23:59 — REGNUM Автор комиксов Джордж Перес рассказал поклонникам, что у него диагностировали рак поджелудочной железы в третьей стадии. Об этом 7 декабря сообщает портал GamesRadar+.

Комиксы (сс) Lena Rose

Художник написал на своей странице в Facebook, что злокачественную опухоль выявили в ходе операции на печень. «Это хирургически неоперабельно, и моя предполагаемая продолжительность жизни составит от 6 месяцев до года», — сообщил Перес.

Он также написал, что планирует провести оставшееся время с друзьями и семьей, и надеется, что у него получится провести мероприятие, на котором он в последний раз раздаст поклонникам автографы.

https://www.facebook.com/106695695191639/posts/107846111743264/?d=n

Для справки: Джордж Перес родился в Нью-Йорке 9 января 1954 года, в 2021 году ему исполнилось 67 лет. Он работал над такими популярными сериями комиксов, как «Мстители», «Юные Титаны», «Чудо-женщина» и другими. Известность пришла к Пересу в 1975 году, после того, как он начал иллюстрировать «Мстителей».

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