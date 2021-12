Канберра, , 23:55 — REGNUM Австралийский психоделик-рок проект Tame Impala мультиинструменталиста Кевина Паркера поделился новым синглом под названием «No Choice», который войдет в будущее расширенное издание прошлогоднего альбома «The Slow Rush». Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Кевин Паркер, объявивший о выходе делюкс-издания «The Slow Rush» в октябре вместе с ремикс-версией «Breathe Deeper» с участием рэпера Lil Yachty, поделился первым из двух би-сайдов, вошедших в грядущий релиз.

Слушатели Tame Impala также смогут услышать ремикс-версию от Blood Orange на песню «Borderline» и невышедший би-сайд «The Boat I Row». «The Slow Rush Deluxe Box Set» выйдет 18 февраля с помощью лейбла Fiction Records.

