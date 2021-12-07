Москва, , 23:56 — REGNUM Создатели YouTube-шоу «Внутри Лапенко» представят новогодний эпизод сериала на BUBBLE Comics Con. Об этом 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фестиваля.

Антон Лапенко и Алексей Смирнов станут гостями BUBBLE Comics Con Пресс-служба BUBBLE Comics Con

Создатели шоу выступят на сцене мероприятия, а также ответят на вопросы фанатов 19 декабря 2021 года. На фестивале Антон Лапенко и Алексей Смирнов поделятся подробностями нового эпизода сериала под названием «Убийства в Гнезде Фазана», премьера которого состоится 27 декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что BUBBLE Comics Con пройдёт с 18 по 19 декабря 2021 года в павильоне №1 выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве. Фестиваль состоится в формате COVID-free.

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