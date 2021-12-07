Минск, 7 декабря, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Конкурс технопарков для поддержки инновационного молодежного предпринимательства в Белоруссии и России проведут совместно Ассоциация кластеров и технопарков России, Госкомитет по науке и технологиям Белоруссии и Постоянный комитет Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 7 декабря заявил председатель белорусского ГКНТ Александр Шумилин.

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Выступая на заседании Форума проектов программ Союзного государства — Х Форуме вузов инженерно-технологического профиля России и Белоруссии, белорусский чиновник не назвал дату и условия конкурса. Однако, как сообщает пресс-служба ГКНТ, он отметил, что «технопарк является ярким примером развития вузовской инфраструктуры коммерциализации знаний, поэтому идея провести конкурс является актуальной и своевременной».

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«По итогам конкурса мы определим лучшие научно-технологические парки в наших странах, резидентам которых будет оказана поддержка по внедрению результатов научно-технической деятельности и освоению производства промышленной продукции, созданной, прежде всего, в рамках научно-технических программ Союзного государства», — приводятся слова Шумилина в официальном сообщении.

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Чиновник сообщил также, что в 2021 году белорусским госкомитетом совместно с российской ассоциацией кластеров и технопарков и посткомом Союзного государства создан единый союзный реестр технопарков из «28 ведущих субъектов инновационной инфраструктуры Белоруссии и России». Создаётся портал геоинформационной системы «Единый реестр технопарков Союзного государства» — с этим сервисом инвесторы смогут выбирать наиболее привлекательные условия работы, а также оперативно находить партнеров для реализации совместных проектов на союзном пространстве.

По информации ГКНТ Белоруссии, республиканская сеть субъектов инновационной инфраструктуры включает 18 технопарков. Она охватывает все областные центры, города Барановичи, Новополоцк, Пинск, Горки, Скидель и Борисовский район.

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