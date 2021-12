Стокгольм, , 23:46 — REGNUM Шведская нет-соул группа Little Dragon поделилась мини-альбомом «Drifting Out», который включает себя ремикс-версию от Kelsey Lu и коллаборацию с Yo-Yo Ma и Джейкобом Кораньи. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Мини-альбом «Drifting Out» включил в себя оригинальную версию заглавного трека, ремикс от исполнительницы Kelsey Lu и переосмысленный вариант песни, записанный с Yo-Yo Ma и Джейкобом Кораньи. «Эта был особенный процесс, и мы были очень рады поработать с такими классическими музыкантами, как Yo-Yo Ma и Джейкоб. Они идеально подходят и будто продолжают историю. Большинству людей знакомо чувство, когда они витают в облаках и хотят быть более приземленными. Это интимная песня, мы рады отпустить ее и наконец поделиться ею с вами», — рассказывают участники Little Dragon.

«Drifting Out» за мини-альбомом ремиксов «New Me, Same Us», вышедший в августе, в записи которого приняли участие такие музыканты, как Ela Minus, Octo Octa, Midland, Andrés, Lil Silva, Georgia Anne Muldrow, Poté и FKJ.