Лос-Анджелес, США, , 23:44 — REGNUM Уилл Феррелл, Джейми Фокс и Уилл Форте присоединились к проекту нового анимационного комедийного фильма «Бродяги». Об этом 7 декабря сообщает портал Deadline.

Уилл Феррел

В качестве режиссёра выступит Джош Гринбаум, производством мультфильма займётся кинокомпания Universal. Отмечается, что в «Бродягах» будут сочетаться 3D-графика и игровые сцены. Сюжет расскажет о брошенном псе (Феррелл), который, желая отомстить бывшему хозяину (Форте), объединяется с другими бездомными животными, в т.ч. с персонажем, которого озвучит Джейми Фокс.

Напомним, в феврале 2021 года на большие экраны вышла комедия Джоша Гринбаума «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар». Зрители также знают режиссёра по документальному фильму «Стать Бондом».

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