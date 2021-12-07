Лос-Анджелес, США, 7 декабря, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Уилл Феррелл, Джейми Фокс и Уилл Форте присоединились к проекту нового анимационного комедийного фильма «Бродяги». Об этом 7 декабря сообщает портал Deadline.

Уилл Феррел

В качестве режиссёра выступит Джош Гринбаум, производством мультфильма займётся кинокомпания Universal. Отмечается, что в «Бродягах» будут сочетаться 3D-графика и игровые сцены. Сюжет расскажет о брошенном псе (Феррелл), который, желая отомстить бывшему хозяину (Форте), объединяется с другими бездомными животными, в т.ч. с персонажем, которого озвучит Джейми Фокс.

Напомним, в феврале 2021 года на большие экраны вышла комедия Джоша Гринбаума «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар». Зрители также знают режиссёра по документальному фильму «Стать Бондом».